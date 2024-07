Roma, Bellanova pista calda per la fascia | Maxi trattativa col Torino

Giallorossi scatenati sul mercato

La Roma si conferma tra le squadre più attive in questa sessione di mercato. L’ obiettivo dei giallorossi infatti è quello di regalare a mister De Rossi una rosa di alto livello e capace di competere su più fronti. Con gli arrivi già ufficiali tra gli altri di Le Fée e Sangarè, rispettivamente da Rennes e Levante, nonché l’arrivo di Dovbyk sempre più vicino, i giallorossi ora potranno concentrarsi sugli ultimi colpi in entrata.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” la Roma starebbe pensando concretamente di affondare il colpo per il terzino del Torino e della nazionale Raoul Bellanova. Per convincere Cairo la dirigenza giallorossa proverà ad inserire Nicola Zalewski nella trattativa, in uscita dalla capitale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se possa esserci un reale interesse per tale operazione da parte dei Granata.