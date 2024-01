Roma, buone notizie per De Rossi: Dybala torna in gruppo

La nuova avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è ufficialmente cominciata. Arrivano anche buone notizie dall’infermeria per il nuovo tecnico giallorosso: Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Oltre alla Joya sembrerebbe che stia per arrivare il momento del ritorno in campo anche per Chris Smalling.

Vicino il recupero di Tammy Abraham

Tammy Abraham, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato una foto della sua seduta di fisioterapia facendo intuire un possibile ritorno in campo sempre più vicino.