Roma, chi al posto di Tiago Pinto? In pole c’è Maurice del Rennes

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo le dimissioni di Tiago Pinto che ha lasciato i giallorossi alla fine del calciomercato invernale. I Friedkin stanno valutando diversi profili e sulla lista ci sono Marco Neppe, ex Bayern Monaco, Christopher Vivell, ex Chelsea, e Massara che però ha smentito le voci di un suo approdo nella Capitale.

Maurice è il candidato principale come ds della Roma

Florian Maurice ha dichiarato nei giorni scorsi che lascerà il Rennes a fine stagione ed è diventato l’obbiettivo numero uno per i Friedkin. Il francese ha fatto molto bene negli ultimi anni con il Rennes e non vede l’ora di potersi mettere in mostra in una piazza più importante.