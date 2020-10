Roma: distorsione per Smalling

Smalling ha riportato una distorsione, si temono 10 giorni di stop

Brutte notizie in casa Roma: come anticipato da Teleradiostereo, Chris Smalling ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro.

Il centrale inglese farà lavoro individuale e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: salterà sicuramente la sfida contro il Benevento, ma è in dubbio anche per l’esordio in Europa League contro lo Young Boys. Per Fonseca si va quindi verso la riconferma della difesa scesa in campo contro la Juventus.