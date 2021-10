Roma, dopo Pellegrini trattative per il rinnovo di un altro big

Gianluca Mancini è il prossimo nome dell’elenco di Thiago Pinto

Dopo aver messo al sicuro il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, sempre più colonna della Roma di Mourinho, Thiago Pinto continua il lavoro per consolidare la rosa attuale. Ecco perché il prossimo nome sulla lista del direttore sportivo portoghese è quello di Gianluca Mancini. Il contratto del difensore centrale scadrà nel 2024, ragion per cui non c’è alcuna fretta di accelerare i tempi; ma c’è la volontà di arrivare a un accordo per prolungare quanto prima il matrimonio almeno fino al 2026. Come ha riportato Sky Sport in giornata sarà previsto un ritocco all’ingaggio per Mancini che vedrebbe il suo stipendio presumibilmente toccare quota 3 milioni. Un riconoscimento dovuto per il difensore classe ’95 che, alla solo alla terza stagione in giallorosso, ha quasi totalizzato 100 presenze (al momento è fermo a 92) ed è uno dei preferiti dai tifosi per la sua grinta e per le sue qualità fisiche