La Roma riesce a strappare un punto contro la Fiorentina nonostante sia rimasta in 9 per il finale di gara. Ora, però, i giallorossi ne escono con le ossa rotte dalla serata dell’Olimpico. Oltre agli squalificati Zalewski e Lukaku, Mourinho potrebbe rischiare di non avere a disposizione per la trasferta di Bologna nemmeno Dybala, Azmoun e Spinazzola.

Come stanno Dybala, Azmoun e Spinazzola?

Per l’argentino si tratta di un fastidio alla coscia sinistra, idem per Spinazzola che però lo ha accusato sulla coscia destra. Per quanto riguarda Azmoun, invece, sembra aver accusato un problema al polpaccio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Joya si sottoporrà agli esami nelle prossime ore ma si respira aria di ottimismo.