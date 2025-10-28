Il contratto di Dybala con la Roma è ancora indefinito e il ds Massara dovrà lavorare al suo rinnovo. La società giallorossa da gennaio comincerà ad analizzare tutte le possibili situazioni con scadenza a giugno, inclusa quella dell’argentino.

Roma, Dybala pupillo di Gasp, presto il rinnovo

Dybala voleva mettersi alla prova e al centro del progetto di Gasperini, la Roma, che vede in lui un simbolo per tifosi e sponsor, ma dal punto di vista economico dell’operazione c’è da lavorare un bel po’. Non sarebbe infatti un rinnovo alle cifre attuali, 8 milioni a stagione. Dybala dovrà rinunciare a qualcosa e nelle prossime settimane partirà la trattativa.

Intanto con la maglia della Roma e con Gasperini in panchina, Dybala sta riscoprendo nuovi lati di se stesso. Il giocatore argentino in attacco può fare tutto: il falso o vero nove, la seconda punta, il trequartista, l’ala a destra a sinistra, la mezzapunta. Ma soprattutto c’è da sottolineare che se sta bene fisicamente, non ha rivali, non solo nella Roma, ovunque. Gasperini, dal primo giorno in cui è arrivato a Trigoria, non ha mai messo in discussione Dybala e il progetto in attacco è sempre con lui al centro dell’attenzione.