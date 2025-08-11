L'attaccante è clinicamente è guarito, ma il tecnico lo gestirà per averlo al meglio verso la prima di campionato contro il Bologna.

Uno degli obiettivi principali della Roma è quello di ritrovare Paulo Dybala dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi. Il giocatore argentino sta svolgendo un lavoro a parte per ritornare in campo quanto prima. La Joya ha svolto una prima parte di lavoro atletico molto intenso.

Roma, Dybala pronto per l’esordio contro il Bologna il 23 agosto

In seguito al primo step di allenamento di recupero, l’attaccante, in accordo con lo staff giallorosso, il giocatore ha optato per una gestione conservativa delle energie e soprattutto del dolore che ancora sente in modo intenso alla cicatrice. Paulo Dybala a fine marzo è stato operato al tendine semitendinoso della coscia sinistra, ancora non intensifica gli allenamenti perché quando calcia frequentemente il pallone sente dolore.

L’attaccante è clinicamente guarito, come testimoniato dalla sua presenza in campo nelle prime uscite estive della Roma, ma insieme allo staff, visto il riacutizzarsi del dolore alla cicatrice post-intervento, ha studiato un piano per rientrare al meglio a inizio campionato. Le sue condizioni sono monitorate di giorno in giorno, per stabilire quando potrà tornare a lavorare insieme al resto della squadra. Gasperini spera di riaverlo a disposizione già negli ultimi giorni di questo ritiro inglese, ma l’appuntamento potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana, quando la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria, in vista dell’esordio in Serie A contro il Bologna, all’Olimpico, sabato 23 agosto.