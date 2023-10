Terminati gli impegni delle Nazionali, in casa Roma si torna a pensare al Monza, sfida che i giallorossi giocheranno domenica alle ore 12.30. Josè Mourinho dovrà fare però a meno di Paulo Dybala, dopo l’infortunio avuto contro il Cagliari e che costringerà il calciatore a saltare la doppia sfida dell’Olimpico contro Monza e Slavia Praga.

Roma, a San Siro tandem Dybala-Lukaku?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dell’argentino è la sfida contro l’Inter in programma il 29 a San Siro dove Josè Mourinho potrebbe schierare l’attacco formato da lui e Lukaku, grande ex della gara. Ma non ci sono i nerazzurri nella sua testa visto che l’Argentina di Scaloni giocherà due amichevoli di prestigio contro Brasile e Uruguay.