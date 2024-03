Roma, Dybala sta bene e va in Inghilterra | La giornata dei giallorossi

All’indomani del pareggio esterno di Firenze, la Roma è tornata a Trigoria per riprendere la preparazione per la gara di giovedì in casa del Brighton. Dybala, sostituito da De Rossi ieri, si è mostrato in buona condizione e partirà per l’Inghilterra.

Belotti verso il riscatto, Ndicka convocato in nazionale

Sempre dal capoluogo toscano, teatro dell’ultima gara di campionato, arriva la notizia di un possibile riscatto di Belotti al termine della stagione. A fine giornata arrivata la convocazione di Ndicka per i prossimi due impegni della nazionale ivoriana, rispettivamente contro Benin e Uruguay.