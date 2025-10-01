Paulo Dybala è sempre più legato alla Roma che, a sua volta non ha intenzione di perderlo. Le due parti lavorano al rinnovo dell’argentino che continua a fare bene con la maglia dei giallorossi.

Roma, Dybala chiuderà la carriera con la Roma

Il rapporto tra Dybala e la Roma è scoccato come una scintilla nell’estate in cui la società, dopo aver festeggiato la Conference, decise di alzare l’asticella e puntare su un giocatore di livello. Allo stesso tempo, la Joya, dovette abbassare le pretese e ricominciare a Roma, dove non avrebbe giocato la Champions League. Così Paulo è diventato il dieci che la Roma non aveva dai tempi di Totti, è amato dai tifosi e non ha intenzione di abbandonare la capitale.

A Trigoria sono convinti che si deve ancora puntare sul giocatore dell’Albiceleste, quindi il rinnovo del contratto che terminerebbe a giugno potrà essere discusso nei prossimi mesi, quando verrà intavolato e limato nei suoi dettagli già in queste prime settimane di ottobre. La voglia di rinnovo c’è, ma sarà necessario abbassare le pretese, anche perché immaginare un rinnovo alle cifre attuali (8 milioni) è impossibile. Dybala lo sa bene e avrebbe già comunicato la disponibilità a percepire una cifra inferiore, con un prolungamento di tre o quattro anni fino a trasformare il prossimo contratto in una sorta di accordo a vita.