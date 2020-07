La Roma conquista i tre punti a Brescia

Roma corsara in quel di Brescia. Dopo un primo tempo opaco chiuso sullo 0 a 0, i giallorossi di Fonseca si svegliano nella ripresa. Fazio in mischia la sblocca portando avanti i suoi. A chiudere la gara ci pensano prima Kalinic, bomber di giornata bravo a non far rimpiangere Dzeko e poi Zaniolo a regalare ai giallorossi tre punti importanti per il morale e la classifica. Nel finale Roma vicina al poker con Dzeko, prima la traversa, poi il palo, dicono di no al bosniaco.

Il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti (87′ Semprini); Bjarnason (58′ Donnarumma), Tonali, Ndoj (46′ Dessena); Spalek (78′ Ghezzi); Torregrossa, Skrabb (46′ Zmrhal).

A disp.: Joronen, Mangraviti, Gastaldello, Semprini, Martella, Viviani, Ayé.

All. Diego Lopez

ROMA (3-5-2): Mirante; Mancini (81′ Spinazzola), Ibanez, Fazio; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini (66′ Zaniolo), Veretout (66′ Villar), Kolarov; Perez (66′ Perotti), Kalinic (77′ Dzeko).

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Zappacosta, Çetin, Pastore, Ünder, Kluivert.

All. Paulo Fonseca

(49′ Fazio 62′ Kalinic, 74′ Zaniolo)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

Assistenti: Di Vuolo – De Meo

Quarto Ufficiale: Maggioni

VAR: Manganiello

AVAR: Preti

Ammoniti: Tonali (B), Bruno Peres, Perotti (R).