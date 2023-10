Roma-Frosinone, le ultime sulle formazioni

Complice la sconfitta del Marassi contro il Genoa, la Roma di Josè Mourinho vuole ripartire alla grande anche se di fronte avrà la sorpresa di quest’inizio stagione, ovvero il Frosinone di Di Francesco. Lo Speciale One non avrà Llorente per infortunio e arretra Cristante nel terzetto di difesa inserendo Bove a centrocampo. Solito 4-3-3 invece per Di Francesco con Soulè che vuole stupire ancora.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Lukaku. All. Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.