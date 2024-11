Roma, futuro incerto per Saud Abdulhamid: Al-Nassr e Al-Ittihad su di lui

L’arrivo di Saud Abdulhamid, dall’Al-Hilal alla Roma in estate è stato uno degli elementi più misteriosi della stagione. Finora ha giocato solo 84 minuti, distribuiti tra l’Elfsborg e l’Athletic Club, dimostrando grandi limiti e di non essere ancora adatto a competere a livello europeo.

Roma, il futuro di Saud Abdulhamid

Di recente, secondo il profilo X di All About Saudi Pro League, sono circolate numerose voci, in merito ad una possibile partenza di Saud già a gennaio. Prontamente, però, l’agente di Saud, avrebbe negato tale possibilità, affermando che il calciatore saudita rimarrà nella Capitale fino al termine del contratto. Nel frattempo, su di lui restano vigili l’Al-Nassr e l’Al-Ittihad.