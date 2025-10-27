Roma, Gasperini fa miracoli: miglior difesa, ma l’attacco ha bisogno di rinforzi

Negli alti e bassi tra campionato ed Europa League, la Roma continua a fare bene e ottenere anche risultati. Nell’ultima di campionato, con la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, i giallorossi si piazzano prima in classifica con 18 punti insieme al Napoli di Antonio Conte.

Roma, pochi gol, si pensa anche al mercato

La vittoria in trasferta dei giallorossi (contro il Sassuolo), che agganciano il Napoli in vetta alla classifica di Serie A al termine dell’ottava giornata dimostra il buon lavoro di Gasperini, dimostra che funziona la difesa del tecnico, che appare decisamente solida, ma ciò che continua a non convincere totalmente è l’attacco.

La nuova Roma di Gasperini è ordinata e attenta: con appena 3 reti al passivo è la miglior difesa del campionato. Inoltre, in trasferta, i giallorossi sono ancora a punteggio pieno: 12 punti su 12 conquistati, 5 gol fatti, solo uno subito.

La Roma continua ad avere difficoltà nel reparto avanzato, con Ferguson e Dovbyk che continuano a non incidere. Per questo motivo la società giallorossa nel mercato di gennaio andrà alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato da regalare a Gasperini. A quanto pare l’obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee, che al Manchester United continua a non trovare spazio e potrebbe essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto. Solo 3 le presenze in campionato, una da titolare, troppo poco per un calciatore pagato 50 milioni di euro. L’olandese, però, non è l’unico sul taccuino del club capitolino visto che vengono valutati anche Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest e Promise David dell’Union Saint-Gilloise come alternative, ma non è detto che siano più economiche.