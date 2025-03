Gian Piero Gasperini sembra avvicinarsi sempre più alla Roma. Il tecnico è ormai pronto a lasciare l’Atalanta a giugno e gli indizi che lo vorrebbero sulla panchina giallorossa aumentano di giorno in giorno. Per la Roma il tecnico della Dea è il principale candidato per il dopo-Ranieri.

Roma, Friedkin folgorati da Gasperini

La Roma si prepara al finale di stagione con l’obiettivo, difficile ma non impossibile, di entrare tra le qualificate alla prossima Champions League. Un traguardo che sembrava impossibile visto che a dicembre la squadra era in zona retrocessione. Ma grazie al lavoro di Ranieri i giallorossi sono tornati in corsa per l’Europa che conta.

Il tecnico Ranieri non ha intenzione di rinnovare e continuare la gestione della Roma, quindi la società sta cercando un sostituto ideale per contare un gran lavoro e tornare ad essere competitivi in campionato ed in Europa. Per farlo serve un grande allenatore che non è ancora stato scelto, ma stando alle ultime notizie sono salite le quotazioni di Gasperini.

Recentemente c’è stato un altro e più approfondito incontro, più tecnico, tra Gasperini e il ds Ghisolfi. Questo non significa che l’allenatore sia stato già scelto, anche perché il tecnico ha ancora quindici mesi di contratto che lo legano all’Atalanta, ma proprio recentemente ha fatto sapere che stava valutando l’opzione di lasciare Bergamo con un anno d’anticipo.