Roma Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Mou si affida a Zaniolo e Abraham in attacco

Dopo due settimane di sosta dedicate alle nazionali, riprende la serie A che riparte con la sfida tra Roma e Genoa. Mourinho vuole continuare nel trend positivo dopo le vittorie contro il Cagliari (di misura) e contro l’Empoli (bella a convincente). A guidare l’attacco ci saranno Abraham e Zaniolo, mentre mancherà ancora capitan Pellegrini per infortunio. Il Genoa del nuovo corso Blessin, invece, arriva alla sfida pesantemente rimaneggiato dal mercato con diversi nuovi acquisti pronti a scendere dal ‘1 in campo (tra cui anche il fresco ex Calafiori).

Roma Genoa, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Crisante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Calafiori; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro

Roma Genoa, i precedenti

In 54 partite tra Roma e Genoa nella capitale, ci sono state ben 40 affermazioni giallorosse con 7 pareggi e solo 7 vittorie genoane. L’ultima di queste risale alla stagione 89/90 quando i liguri sbancarono l’Olimpico con il gol di Aguilera. Dopo di che nelle successive 19 partite i capitolini hanno lasciato le briciole agli avversari vincendo per ben 16 volte. In questa striscia il successo più pesante è quello risalente alla stagione 13/14 con un poker firmato dalle reti di Totti, Maicon, Florenzi e Benatia, mentre l’anno scorso la squadra allenata da Fonseca si impose di misura con il gol di Gianluca Mancini.

Roma Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN