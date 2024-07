Roma, Ghisolfi scatenato: gli ultimi aggiornamenti su Le Fée e Sergio Gomez

Si avvicina la chiusura dell’operazione che porterà Enzo Le Fée alla Roma. La trattativa con il Rennes per il centrocampista, come riporta Sky Sport, sta andando avanti in maniera positiva e presto il 24enne potrebbe essere un nuovo giocatore della Roma. La cifra richiesta è di 20 milioni di euro, la stessa cifra che il Rennes versò al Lorient la scorsa estate. La Roma ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro e conta di chiudere l’affare a breve.

Oltre a Le Fée c’è anche Sergio Gomez per la Roma | Ghisolfi lo vuole in prestito, il City vuole venderlo

Ma Le Fée non è l’unico calciatore per cui Ghisolfi si è mosso sul mercato nelle ultime ore. Un altro obiettivo del Ds francese è Sergio Gomez, terzino sinistro del Manchester City. I giallorossi vorrebbero prenderlo in prestito, ma gli inglesi preferirebbero un’altra formula. Per il momento la trattativa è quindi bloccata.