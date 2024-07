Roma, idea Phillips per il centrocampo: Ghisolfi spera di prenderlo in prestito

Roma, l’ingaggio elevato di Phillips è il nodo principale

La Roma è pronta a fare un’offerta per Kalvin Phillips. Il centrocampista di proprietà del Manchester City quest’anno è stato in prestito al West Ham, anche se ha giocato pochissimo collezionando solamente 4 presenze e alcuni infortuni. Secondo la Gazzetta dello Sport i giallorossi proveranno a prenderlo in prestito come vociferato dalle indiscrezioni dall’Inghilterra, anche perchè il costo del cartellino è parecchio elevato circa 45 milioni di euro. Il problema potrebbe essere l’ingaggio alto per le casse giallorosse ovvero 8 milioni a stagione.