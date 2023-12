La Juventus sta valutando attentamente il profilo giusto da acquistare in mezzo al campo. Come riferito da Massimo Pavan di tuttojuve.com, i bianconeri starebbero cercando un giocatore con delle caratteristiche differenti rispetto a Kalvin Phillips.

Pavan sui bianconeri

Queste le sue parole: “Phillips non è al momento prioritario, i bianconeri cercano un profilo un po’ diverso rispetto all’inglese, vorrebbero un giocatore meno difensivo e che possa realizzare qualche gol in più, oltre a questo non vorrebbero solo un calciatore in prestito ma anche con diritto di riscatto”.