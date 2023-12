Continua il capitolo rinnovi in casa Juventus per blindare i top player del futuro. Il prossimo a rinnovare il proprio contratto sarà Gleison Bremer che in un anno e mezzo con Allegri ha avuto una crescita esponenziale soprattutto nel difendere nella propria area di rigore. È un difensore che la Vecchia Signora non si vuole lasciar scappare per qualità e struttura fisica.

Bremer-Juve, il matrimonio prosegue

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore brasiliano prolungherà il contratto che lo lega ai bianconeri fino a giugno 2028 con l’ingaggio che aumenterà rispetto a quello attuale. Salvo clamorosi colpi di scena nelle prossime ore arriverà la tanto attesa fumata bianca con la firma del giocatore.