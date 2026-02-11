Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Roma, gli infortunati in vista del Napoli: si rivedono Vaz e Dybala, alcuni daranno forfait

Anna Rosaria Iovino
serie a enilive 2025 2026: roma vs parma
PAULO DYBALA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La venticinquesima giornata di Serie A Tim ha in previsione il big match tra Roma e Napoli. Gianpiero Gasperini sta preparando la partita importante che si presenta anche come uno scontro diretto. Intanto il tecnico deve fare anche i conti con gli infortunati, ma sorride perché qualcuno è pronto al rientro.

Roma, tra forfait e rientri: ecco chi potrebbe rientrare contro il Napoli

A Trigoria è iniziata la preparazione in vista del big match contro il Napoli, snodo cruciale nella corsa Champions, mentre lo scudetto è già rovinosamente sfumato. Oggi, la Roma, fa il punto sugli infortunati: DybalaVaz ed Hermoso per la zona di attacco. Molto probabilmente Gasperini non potrà contare su Koné, Ferguson, El Shaarawy e Wesley.

Oggi pomeriggio a Trigoria appuntamento per iniziare a preparare l’importante sfida di domenica contro il Napoli. L’emergenza a causa degli infortuni ancora non è finita, ma arrivano buone notizie dall’infermeria. Vaz oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Il francese è pronto al rientro dopo aver smaltito la lesione al soleo. Ci sarebbero possibili novità interessanti anche per Paulo Dybala. Sembra che il dolore al ginocchio sia diminuito, l’argentino punta a tornare tra i convocati proprio contro i partenopei. Infine c’è anche Hermoso che ha saltato la partita contro il Cagliari a causa di un duro colpo sul collo del piede sinistro, tra oggi e domani proverà ad allenarsi con il resto dei compagni, e potrebbe rientrare contro il Napoli, se la risposta di questi giorni sarà positiva.

