Roma-Hellas Verona, le probabili formazioni e dove vederla

La Roma ospita l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico nel quinto turno di Serie A: la squadra di Gasperini, galvanizzata dai successi nel derby e in Europa League vuole continuare a puntare in alto, mentre i veneti devono rialzarsi dopo lo scivolone in Coppa Italia. I giallorossi, senza gli indisponibili Dybala e Bailey, schierano ancora Pellegrini e Soulé alle spalle di Ferguson, mentre sulla fascia destra Wesley dovrebbe essere certo di una maglia da titolare; il Verona deve fare a meno di Gagliardini per infortunio, spazio dunque a Serdar, Akpa Akpro e Berende a centrocampo, con l’ormai coppia fissa Giovane-Orban in attacco. La partita, in programma domenica 28 settembre alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Roma-Hellas Verona, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini, Ferguson. All. Gasperini

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti