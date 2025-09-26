Roma, N’Dicka è essenziale: allarme in vista della Coppa d’Africa

La Roma ha nel proprio organico uno dei migliori difensori in circolazione: N’dicka. Un vero e proprio errore sottovalutare uno dei migliori difensori centrali in giro per l’Europa, capace negli ultimi anni di vincere un’Europa League con l’Eintracht e una coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio.

Roma, il valore di N’dicka è inestimabile

Il giocatore arriva a Roma dopo essere stato nominato miglior difensore dei due tornei, più della Bundesliga 2022. Ma anche con la Roma è impeccabile, praticamente in ogni partita. L’ultima dimostrazione del proprio valore è stato a Nizza, quando ha segnato anche uno dei gol che hanno regalato la vittoria ai giallorossi, la prima in Europa League. Fino ad un mese fa era il giocatore da sacrificare in caso di problemi legati al fairplay della Roma, ma oggi è difficile pensare di mandarlo via. La Roma si è guardata bene dal dare seguito agli interessamenti arrivati da diversi club europei, ben consapevole delle qualità del giocatore e delle difficoltà nel riuscire a rimpiazzarlo a una cifra ragionevole.

La Roma intanto che si gode il suo pilastro in difesa, pensa anche che dovrà perderlo nel momento più delicato della stagione. La Coppa d’Africa si avvicina, potenzialmente N’Dicka potrebbe restare lontano dall’Italia un mese e mezzo. Gasperini vedrebbe partire il difensore dall’11 dicembre fino al 28 gennaio (in caso di vittoria). A Hermoso, Ghilardi, Ziolkowski e Celik il compito di sostituirlo, anche se N’Dicka è un muro, uno degli insostituibili.