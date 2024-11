Roma, Hermoso: “Noi giocatori i primi responsabili della crisi”

Senza mezzi termini il difensore si espresso sull’inizio stagione complicato della Roma, come riportato da Vocegiallorossa.it, lo spagnolo ha rilasciato diverse dichiarazioni anche sul recente ritorno di Claudio Ranieri e sul suo prossimo ritorno in campo.

Hermoso, i giallorossi in cerca di riscatto

Nel dettaglio, il classe ’95 ha paragonato la crisi della Roma a quella di altri grandi club europei, sottolineando come l’importanza dell’impegno dei calciatori:

“In fin dei conti la situazione durante la stagione spesso può non essere positiva, è una cosa che si sta vivendo anche in molte altre squadre importanti d’Europa, come per esempio nel campionato inglese, sulla linea di quello che sta succedendo ora al Manchester. Adesso quello che tocca fare a noi è tornare ad essere al cento per cento in tutti gli ambiti, e questo passa ovviamente sotto la nostra responsabilità, noi giocatori siamo responsabili, nel bene e nel male, di tutto ciò che succede, tutto ciò che riguarda il club, la squadra, la gente, come i tifosi che seguono la Roma.”

Aggiungendo inoltre:

“Adesso quello che faremo con Claudio sarà dare una svolta ad una situazione complessa. Abbiamo tanti giocatori giovani, per i quali magari tutta questa pressione può essere un po’ grande. Quelli che si prenderanno maggiori responsabilità siamo noi che viviamo da più tempo il mondo del calcio. Siamo convinti di poter cambiare la dinamica”.

Hermoso, a breve il rientro in campo

Inoltre, il calciatore si espresso anche sul suo infortunio e sul ritorno in campo: