Roma, i giallorossi si inseriscono nella corsa per Tessmann | Le ultime

Negli ultimi giorni, la Roma ha mostrato interesse per il centrocampista del Venezia, Tanner Tessmann, ma finora non ha avanzato alcuna offerta concreta.

Roma, Ghisolfi mette nel mirino Tessmann

Secondo “Givemesport”, il club capitolino avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, ma non avrebbe ancora presentato un’offerta formale. Su Tessmann c’è anche l’interesse della Fiorentina, che al momento sembra essere in testa alla corsa per il giocatore. Inoltre, il centrocampista americano era stato accostato anche all’Inter qualche settimana fa. Il valore del calciatore si aggirerebbe intorno ai 7 milioni e il suo potenziale trasferimento alla Roma potrebbe rappresentare un’importante aggiunta per il centrocampo di De Rossi.