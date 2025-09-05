Roma, il Gasp affida tutto alla coppia argentina in attacco: spazio a Dybala e Soulé

La Roma prova a svoltare con un’idea di Gasperini che potrebbe non rimpiangere più gli affari di mercato non andati a buon fine. Forse, i veri attaccanti, quelli che faranno la differenza in questa stagione, erano già a Trigoria. Si parla della coppia argentina composta da Soulé e Dybala. Due ex bianconeri che da soli fanno bene, e che insieme hanno dimostrato di poter fare ancora meglio. Gasperini pronto a contare su di loro.

Roma, attacco affidato alla coppia argentina

La coppia argentina a Pisa ha giocato insieme 45 minuti decisivi, quelli della ripresa, in cui insieme hanno costruito e sigillato la vittoria giallorossa. Ieri sono tornati a stare in campo ancora insieme, ma stavolta in amichevole, vinta dai capitolini per 8-0. Anche qui i due giocatori hanno dimostrato intesa e affinità. La Roma nella fase offensiva deve affidarsi proprio a loro due e al loro estro: Paulo Dybala e Matias Soulé, i due argentini che hanno il potere di cambiare la partita da soli, con una semplice giocata, con un’invenzione, con un colpo di genio che appartiene al loro carisma. La Roma deve affidarsi a loro per avere una fase offensiva di qualità e genialità.

Considerando quanto dimostrato, è facile pensare che alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionali, il 14 settembre, contro il Torino, Dybala e Soulé potrebbero giocare ancora insieme. La Roma potrà dimostrare il suo forte attacco con Matias a giostrare a destra e Paulo a sinistra.