Roma, in arrivo il vice Svilar: Mathew Ryan | Alle 18:45 il suo approdo nella capitale

Mathew Ryan arriva dall'Az Alkmaar a parametro zero

In una trattativa a grande sorpresa la Roma piazza il suo terzo acquisto della nuova stagione. Mathew Ryan arriva dall’Az Alkmaar e sarà il secondo portiere per la prossima stagione. Il portiere australiano ha 32 anni e può essere considerato una risorsa d’esperienza vista l’uscita di Rui Patricio. Con i giallorossi firmerà un contratto di una sola stagione con opzione per altre due stagioni.

Roma, Ryan arriverà nella capitale nel pomeriggio

Ryan si sta imbarcando da Amsterdam e arriverà all’aeroporto di Fiumicino alle 18:45 secondo quanto rivela vocegiallorossa.it. L’estremo difensore con la nazionale Australiana ha fornito ottime prestazioni partecipando a tre mondiali consecutivi, e vincendo la Coppa d’Asia nel 2015 venendo eletto miglior portiere del torneo. Ora svincolato dall’Az Alkmaar è pronto a calarsi nella nuova avventura a Roma.