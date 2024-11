Roma, in bilico la permanenza di Dybala: cessione a gennaio?

Paulo Dybala non è soddisfatto del momento vissuto alla Roma. Prima c’è stata la polemica per il mancato trasferimento in Arabia Saudita, poi c’è stata l’accumulo di varie panchine, e la questione del rinnovo automatico dopo aver completato un certo numero di presenze per almeno 45 minuti.

Roma, il futuro di Dybala

La “Gazzetta dello Sport”, in edicola oggi, scrive che il futuro dell’argentino è pieno di incertezze. Molto dipenderà anche dal prossimo allenatore, magari Ranieri, e l’impressione è che se il prossimo allenatore non punterà chiaramente su di lui, allora la Joya potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare la Roma nel prossimo mercato invernale.