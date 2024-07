L'attaccante è uno dei giocatori che lasceranno la Roma in estate e ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero.

La Roma dovrà fare a meno di Tammy Abraham per il match previsto oggi pomeriggio contro il Latina. L’attaccante inglese sta facendo fronte ad un problema muscolare che lo terrà fuori dall’amichevole di oggi. Per il 26enne resta acceso e vivo il mercato, in totale fermento, e una trattativa ben avviata con il Milan.

Roma, probabile out contro il Latina in via precauzionale

L’affaticamento, non grave, potrebbe anche essere una mossa precauzionale in vista di una possibile svolta definitiva sul suo futuro verso Milanello. Cautela con l’attaccante che è rientrato da pochi mesi dall’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fermo per quasi un anno.

Il suo nome è sulla lista del Milan ma anche della Juventus, entrambi i club sono interessati all’attaccante. La Roma chiede poco meno di 30 milioni per Abraham che nel giugno 2023 si infortunò gravemente al crociato vanificando la probabile cessione in Premier che avrebbe portato quasi 40 milioni nelle casse della Roma. Rischio che adesso la società capitolina non ha intenzione di correre.