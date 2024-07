Milan, Abraham obiettivo concreto: ma serve una contropartita tecnica per abbassare il prezzo

Il Milan punta Tammy Abraham per l'attacco e pensa a delle contropartite tecniche da offrire alla Roma.

La priorità del Milan sul mercato è l’attaccante. Oltre ad Alvaro Morata, la volontà della società è quella di prenderne un altro. Un nome che può scaldarsi di qui a poco è quello di Tammy Abraham, un profilo che stuzzica sia la dirigenza che Paulo Fonseca.

Jovic, Okafor, Saelemaekers possibili contropartite | Da capire l’interesse della Roma

Il centravanti inglese è in uscita dalla Roma e, secondo quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando di proporre uno scambio. Si è già parlato di una possibile contropartita individuata in Luka Jovic, con la compagine meneghina che ovviamente aggiungerebbe un conguaglio per soddisfare i giallorossi.

La Rosea fa anche altre ipotesi, sottolineando che si parla però soltanto di ipotesi: Noah Okafor, reduce da un Europeo da zero minuti con la Svizzera, potrebbe finire nell’operazione; un altro nome spendibile potrebbe essere quello di Alexis Saelemaekers, di ritorno dal prestito al Bologna.