Roma, infortunio Saelemaekers: microfrattura e distorsione, oltre un mese di stop

Brutte notizie per De Rossi. Saelemaekers ha riportato una microfrattura alla caviglia e starà fuori per circa 40 giorni.

Una brutta tegola in casa Roma che si aggiunge ai rimpianti per la vittoria sfumata a Genova. Alexis Saelemaekers, infatti, di ritorno da Marassi si è sottoposto agli esami alla caviglia destra presso il Campus Biomedico dopo l’infortunio che lo ha obbligato a uscire al 50’ del match contro il Genoa.

Sfortuna Roma, Saelemaekers resterà fuori per circa 40 giorni

La prima diagnosi ha evidenziato una micro-frattura composta poco sotto il perone e un trauma distorsivo che dovranno essere analizzati meglio quando la caviglia sarà meno gonfia e quando si potrà capire l’entità del trauma. Solo dopo la Roma e il giocatore decideranno se intervenire con un’operazione o adottare una terapia conservativa come avvenuto ad esempio con Wijnaldum un paio di stagioni fa. Al momento le sensazioni non sono positive e si ipotizza per lui uno stop di circa 40 giorni.