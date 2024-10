Roma – Inter, grande sfida all’Olimpico | Le formazioni

L’Inter fa visita alla Roma, all’Olimpico il clou della giornata. Nerazzurri chiamati a vincere per non far scappare il Napoli, la Roma cerca riscatto in campionato.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Pisilli, Paredes, Baldanzi, Soulé, Le Fée, Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Berenbruch, Correa, Taremi, Arnautovic.

ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Carbone-Peretti. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Di Bello. ASS. VAR: Di Paolo.