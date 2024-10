Roma – Inter, numeri e statistiche | Le probabili formazioni

Roma e Inter si affrontano all’Olimpico, i nerazzurri di Inzaghi cercano i tre punti per restare agganciati al Napoli, i padroni di casa di Juric puntano al colpo contro i campioni d’Italia per rilanciarsi in campionato.

Le statistiche di Roma – Inter

Gare disputate: 182 i precedenti in Serie A tra Roma e Inter, con un bilancio di 78 vittorie nerazzurre, 50 successi giallorossi e 54 pareggi a completare il quadro. Quella tra nerazzurri e giallorossi è inoltre la sfida che ha visto più reti messe a segno nella storia della Serie A: ben 530, una media di 2.9 a gara. La Roma è anche la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (78) e ha realizzato più gol (298) nella massima serie.

Le probabili formazioni di Roma – Inter

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi