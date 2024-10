Roma, Juric a rischio: clamoroso ritorno di De Rossi?

Come riportato dal “Messaggero”, le prossime due partite – contro Dynamo Kiev e Fiorentina – saranno cruciali per il futuro di Ivan Juric sulla panchina della Roma.

Roma, nuovo cambio in panchina?

I risultati di Juric finora non sono stati disastrosi, ma nemmeno esaltanti: due vittorie (Udinese e Venezia), due pareggi (Monza e Bilbao) e due sconfitte (Inter ed Elfsborg). Ma, risultati a parte, il problema sarebbe il gioco: la squadra è fragile e alcuni reparti sono incompleti. Tutto questo potrebbe eventualmente tradursi in un ritorno di De Rossi, scrive il “Messaggero”. L’ex allenatore, che ora ha cambiato agente, non è stato ancora contattato, ma ha un contratto fino al 2027, quindi è una possibilità.