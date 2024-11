Roma, Juric umilia Hummels | Cessione in vista per il centrale tedesco?

La gestione di Mats Hummels dal suo arrivo alla Roma rasenta la commedia dell’assurdo. Se inizialmente si pensava che il tedesco non giocasse per via della condizione fisica e che Juric l’avrebbe preso in considerazione una volta messo a posto l’aspetto atletico, è qualche settimana che la sua esclusione fa storcere il naso, e la scelta di ieri di Juric nella sfida contro l’Union Saint Gilloise ha sancito una chiara idiosincrasia tra il tedesco e l’allenatore croato.

Roma, Hummels non merita questo trattamento | Si va verso la cessione già a gennaio

Un’esclusione probabilmente ai limiti della provocazione, il caso più eclatante dall’inizio di questa stagione. E in questo delirio Juric ci si è tirato dentro da solo. Solo una settimana fa aveva infatti affermato che il mancato impiego di Hummels dipendeva da una scelta tecnica in favore di Ndicka, che in questa fase l’allenatore vede meglio nel ruolo di centrale di una difesa a tre. Ma ieri, con Ndicka influenzato e indisponibile, tutti si aspettavano Hummels titolare, al suo posto. E invece no, il tecnico Ivan Juric gli ha preferito Cristante al centro della difesa, spiazzando tutto l’ambiente giallorosso che pensava finalmente di poter vedere all’opera l’esperto centrale tedesco. A questo punto, l’addio alla Roma già durante il calciomercato di gennaio sembra sempre più probabile. A meno che non succeda qualcosa a breve in panchina…