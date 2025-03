Arriva da Ubaldo Righetti, storico difensore della Roma, oggi opinionista sportivo, un retroscena inaspettato sulla Magica. L’ex giocatore giallorosso ha rivelato ai microfoni di Radio Romanista una clamorosa indiscrezione riguardo il prossimo allenatore della Roma.

Roma, le dichiarazioni di Righetti

Righetti ha dichiarato: “La Roma ha già l’accordo con Gasperini. È lui il prescelto per la panchina. Resta da risolvere l’uscita del tecnico dall’Atalanta, visto che ha un contratto ancora per un anno. Ma l’accordo con la Roma c’è sulla base di un contratto di quattro anni con opzione per il rinnovo, e un ingaggio da 5 milioni di euro a salire”.

A volere il tecnico sulla panchina sono i Friedkin, i quali hanno poi convinto tutto il resto della società. I risultati del tecnico nerazzurro in questi anni ha lasciato i proprietari della società capitolina sbalorditi e credono sia l’uomo giusto per riportare la Roma ai livelli di un tempo. La candidatura di Gasperini quindi prende sempre più piede a Trigoria. Non potrebbe essere altrimenti dopo l’uscita pubblica del tecnico piemontese di tre giorni fa: “A chi non piacerebbe allenare la Roma? È come la Nazionale. Una piazza incredibile con una tifoseria straordinaria, sono orgoglioso di essere accostato ai giallorossi”.