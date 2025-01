Roma – Lazio, il derby si avvicina | Le probabili formazioni

Si avvicina il derby della capitale, sarà un Roma – Lazio da non perdere. Ranieri e Inzaghi avranno ancora qualche giorno a disposizione per scegliere al meglio gli 11 da mandare in campo.

Roma – Lazio, le probabili formazioni del derby

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. A disposizione: Marin, De Marzi; Dahl, Sangare, Hermoso, Adulhamid, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Soulé. Allenatore: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gigot, Castrovilli, Dia, Tchaouna. Allenatore: Baroni.