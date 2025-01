Roma – Lazio, le ultimissime sulle formazioni dall’Olimpico

La capitale sotto la pioggia, questa sera in programma il derby Roma – Lazio che si preannuncia bagnato. Ancora qualche ora a disposizione dei due allenatori per le scelte legate alle formazioni che si affronteranno in campo. Una gara con tre punti pesantissimi in palio, un match da non perdere.

Le formazioni di Roma e Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. All. Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.