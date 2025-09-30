Evan Ndicka che è stato sostituito al 70′ del match in campionato contro il Verona. Al suo posto è entrato Ziolkowski che ha collezionato i primi minuti in maglia giallorossa. Ancora nessun minuto per Daniele Ghilardi che anche oggi è rimasto a guardare dalla panchina per tutta la partita del match della Roma contro il Verona

Roma, N’Dicka essenziale per Gasp

Per il difensore francese della Roma non si è trattato di infortunio ma di semplici crampi dovuti ad un po’ di stanchezza. Il giocatore, quindi, sarà a disposizione già per giovedì nel match europeo contro il Lille. Allarme rientrato per Gianpiero Gasperini, infatti, Evan N’Dicka, è una delle colonne portanti della Roma. Il giocatore è la pedina importante dell’organico a disposizione di Gasperini, e di cui il tecnico si fida ciecamente.

Per la prima volta, dopo un anno e mezzo senza sosta, il difensore domenica ha dovuto alzare bandiera bianca. Il difensore ha giocato quasi tutto il match, ma dopo settanta minuti ha chiesto il cambio causa crampi. Nella passata stagione ha saltato soltanto una gara, per febbre, in Europa League con l’Union SG: per il resto sempre in campo. N’Dicka la scorsa stagione ha giocato 51 partite su 52, tutte da titolare, tutte per novanta minuti. È uno dei perni principali della Roma.