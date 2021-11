Roma, l’infortunio è più grave del previsto: Mou perde il suo top

Il capitano rientrerà dopo la sosta natalizia

Non arrivano buone notizie dall’infermeria giallorossa. Se José Mourinho ha potuto festeggiare la seconda vittoria consecutiva in campionato, contro il Torino, ha storto il naso quando, al 15′ del primo tempo, Lorenzo Pellegrini è dovuto uscire dal campo per infortunio. Per il capitano della Roma, sostituito nell’occasione da Carles Perez, si è trattato di un problema muscolare la cui entità si è chiarita solamente con gli esami strumentali effettuati questa mattina

Per Pellegrini il responso degli esami parla di ​lesione di primo grado al quadricipite femorale della gamba destra. Una diagnosi che chiede un tempo di recupero non inferiore al mese. Il capitano della Roma tornerà quindi in campo nel nuovo anno, magari già a partire dalla gara contro il Milan in programma appena dopo la sosta natalizia. Nel frattempo Mourinho dovrà fare di necessità virtù con una coperta che, a centrocampo, si fa sempre più corta.