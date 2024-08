Roma, martedì amichevole contro il Barnsley | La squadra di De Rossi mette la freccia

“Il 6 agosto la Roma affronterà il Barnsley in un test amichevole a porte chiuse, all’interno del centro sportivo ST George Park. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 17 inglesi, le 18 in Italia. Si tratta della quinta gara della pre-season romanista: il Barnsley milita in League One, la terza serie inglese. Da programma diffuso nei giorni scorsi, i giallorossi – in questa stessa data – avrebbero dovuto affrontare il Coventry City. Cambia dunque l’avversario, non il giorno e l’orario del match”.

Barnsley-Roma, martedì 6 alle ore 18

Con questo comunicato, il club giallorosso ha spiegato come ci sia un cambio di programma per quanto riguarda l’amichevole di martedì. La squadra di De Rossi vuole farsi trovare pronta visto che affronterà prima il Barnsley e poi l’Everton aspettando l’inizio del campionato ma soprattutto altri acquisti.