Roma-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Big match questa sera alle 20.45 tra Roma e Milan. 3-5-1-1 per Mourinho con: Rui Patricio tra i pali; Mancini, Smalling e Llorente al centro della difesa; Cristante, Paredes e Cristante in mezzo al campo, supportati da Celik e Zalewski sulle corsie laterali; in avanti, Pellegrini dietro l’unica punta, Belotti. Rossoneri di Pioli con il 4-3-3 composto da: Maignan in porta, Thiaw e Tomori centrali difensivi, Theo e Calabria da terzini; Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders a centrocampo; in attacco il tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.