Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Giallorossi a caccia della prima vittoria

Terza giornata di Serie A: all’Olimpico, ospite della Roma di José Mourinho, arriva il Milan. Partenze contrastanti per i due club: giallorossi con un solo punto nelle prime gare, pareggio casalingo nella sfida d’esordio contro la Salernitana, sconfitta a Verona nella seconda; rossoneri a punteggio pieno, grazie alle vittorie contro Bologna e Torino. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: