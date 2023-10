Finita la pausa delle Nazionali, la Serie A è pronta a tornare, per farci rivivere le sue emozioni a partire da Sabato alle 15:00, con il match di apertura tra Napoli e Verona, mentre domenica si riprenderà alle 12:30 con Roma–Monza.

Roma-Monza, da arbitrare sarà Nicola Ayroldi

Il fischetto di Molfetta non aveva mai diretto una sfida dei giallorossi in queste prime 8 di campionato, ma lo farà domenica all’ora, in occasione della nona giornata, in cui i capitolini ospiteranno il Monza, che si trovano sorprendentemente tre posizioni sopra, anche se con un solo punto di differenza.

Ayroldi ha arbitrato in carriera 4 volte la Roma e 5 il Monza: i giallorossi hanno conquistato sotto l sua direzione due vittorie nel 2021 (con Empoli e Benevento) e un pareggio e una sconfitta lo scorso anno (con Sassuolo e Fiorentina).

Con i brianzoli il successo per 3-0 con la Sampdoria, e 3 sconfitte e un pareggio ai tempi della Serie C con la Triestina.