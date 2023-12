Il tecnico della Roma José Mourinho si è recato ieri in Procura per il caso Marcenaro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, lo Special One è stato ascoltato dal procuratore federale Giuseppe Chinè. La posizione del tecnico portoghese non è delle migliori per via della sua recidività e questo porterebbe ad un suo deferimento. L’ultima possibilità, quindi, è che l’incontro tra le due parti sia invece servito ad un riavvicinamento e ad una comprensione delle motivazione del tecnico giallorosso.

Roma, l’ultima speranza per Mourinho

Il giudizio di prassi tendenzialmente porta ad un deferimento ma la soluzione del patteggiamento non è da escludere. L’incontro tra Chinè e Mourinho potrebbe aver aperto la possibilità ad una soluzione di questo tipo. Il patteggiamento prenderebbe così un arco di tempo di massimo 10 giorni, con il tecnico della Roma che a quel punto salterebbe solo una partita.