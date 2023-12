Verso Roma-Fiorentina, oggi Mou in conferenza: e intanto torna Kumbulla

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, in casa Roma si torna a pensare al mercato visto che nelle prossime settimane i giallorossi si giocano per tante del futuro.

Calciomercato Roma, Mourinho si gioca tutto

La conferenza stampa di Josè Mourinho è prevista per oggi alle ore 14 dove lo Special One ribadirà alcune cose, a cominciare dal rinnovo. E intanto chi è tornato ad allenarsi è Marash Kumbulla, che insieme a Foti è tornato a parare di mercato, così come Abraham che potrebbe essere ceduto già a gennaio per fare posto a un difensore.