Dopo lo stiramento rimediato poco meno di un mese fa in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, Renato Sanches sembrava destinato a doversi fermare per più di un mese, ma il suo recupero sta procedendo molto velocemente, e il portoghese punta per esserci domenica 22 contro il Monza.

Roma, Renato Sanches pronto al rientro

L’infortunio di Renato Sanches aveva preoccupato seriamente Mourinho e i tifosi giallorossi, che si erano visti privare di un altro tassello importante nel loro scacchiere, che nelle sue uniche due presenze stagionali aveva anche trovato un gol.

Tuttavia lo Special One può tirare un sospiro di sollievo: sembrerebbe infatti che il centrocampista di proprietà del PSG sia quasi tornato al 100%, ed é pronto a tornare in campo già domenica prossima in vista della nona giornata di campionato contro il Monza.