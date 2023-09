Renato Sanches, il problema muscolare lo ferma di nuovo

Brutte notizie per la Roma e per Renato Sanches, gli esami strumentali hanno evidenziato, per il centrocampista portoghese, uno stiramento alla coscia destra. Salterà le partite contro Torino, Genoa e Frosinone, poi verrà fatto un nuovo controllo. Una brutta tegola per Mourinho e per i giallorossi, altro stop per Sanches, l’ex PSG si conferma di cristallo.