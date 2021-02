Roma, nuovo segretario generale: è un ex della Juventus

Roma, scelto il nuovo segretario generale

La Roma prosegue nel compito di rinnovare, nuovi dirigenti per un futuro roseo e da protagonisti. La rivoluzione dei Friedkin a Roma non si frena. Dopo aver cambiato numerosi aspetti e volti della dirigenza, arriva anche un’altra novità nel quadro dirigenziale: il segretario generale. La società giallorossa ha scelto il suo nuovo dirigente che andrà a completare l’organigramma giallorosso, è un ex Brescia e Juventus: Maurizio Lombardo.

Roma, il nuovo segretario è un ex della Juventus

Maurizio Lombardo è un ex dirigente della Juventus, la notizia è trapelata nelle ultime ore, ma la firma ancora non è stata messa sul contratto. L’ingaggio sembra concluso verbalmente, così come fa sapere La Gazzetta dello Sport, il dirigente è già pronto a firmare nelle prossime ore il contratto con il club giallorosso. Lombardo ha lavorato con il club bianconero fino allo scorso 20 ottobre, con la società è stato circa 10 anni. La separazione è avvenuta in modo consensuale, in quanto il dirigente era alla ricerca di qualcosa di nuovo. I Friedkin, neo proprietari della Roma, non hanno perso l’occasione di ingaggiare Lombardo, il quale è già stato a Trigoria e presso Viale Tolstoj. Il nuovo segretario andrà a sostituire Pantaleo Longo.